Nach dem Bandscheibenvorfall Laurits Follert: „Es ist brutal schwierig für mich“

Follert Irgendwann war ich an einem Punkt angelangt, an dem es so nicht weiterging. Ich habe mich dann mit Bundestrainerin Sabine Tschäge am Stützpunkt in Dortmund getroffen und sie hatte zum Glück eine glorreiche Idee: Ich sollte die Zeit nutzen, die ich für die Reha brauche, um meine Ausbildung bei der Bundespolizei weiterzumachen. Eigentlich war das im September für drei Monate geplant, jetzt haben wir es auf April vorgezogen. Als die Entscheidung gefallen war, ging es ganz schnell. Einen Tag später saß ich im Auto Richtung Bad Endorf und hatte wieder die Uniform an.