Hockey-Länderspiele : Weltmeister Belgien gastiert in Krefeld

Der Krefelder Niklas Wellen (Nr. 9) nutzte im Länderspiel gegen Spanien einen Abpraller, um das 2:1 für Deutschland zu erzielen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Rahmen der Hockey Pro-League empfangen die deutschen Frauen- und Herren-Nationalteams am Mittwoch ab 18.30 Uhr die Gäste aus dem Nachbarland, deren Männer 2018 den WM-Titel holten und erneut als Favorit gelten.

Die deutschen Hockeynationalmannschaften der Damen und Herren sind weiterhin auf einem gutem Weg, sich in der Premieren-Saison der FiH Pro-League für die Endrunde der besten vier Mannschaften in Amsterdam zu qualifizieren. Während die auf Platz vier liegenden Damen am Pfingstmontag frei hatten, legten am Pfingstmontag die Honamas, wie deren männliche Kollegen genannt werden, mit einem 3:1-Sieg auf der Hockeyanlage des Crefelder HTC nach und eroberten damit gleichzeitig ebenfalls den vierten Platz.

Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen verschlief Deutschland diesmal nicht den Beginn und bestimmte von Anfang an das Spielgeschehen. Als der Spanier Josep Romeu wegen Meckerns mit Grün draußen saß, ging Florian Fuchs über die linke Grundlinie und fand das Brett von Constantin Staib, der auf Höhe des Pfostens ins lange Eck zum 1:0 (11.) einblockte. In der 14. Minute holten die Gäste die erste Ecke, die Josep Romeu mit einem sehr platzierten Schlenzer halbhoch links zum 1:1 nutzte. Als die Uhr schon zur ersten Viertelpause herunterlief, verwandelte der Krefelder Niklas Wellen einen Abpraller zum 2:1 (15.) In der Folgezeit waren die Deutschen weiterhin spielbestimmend, zeigten aber im Kreis immer wieder Schwächen in der Torverwertung. Als dann Spanien den Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers herausnahm, nutzte Timm Herzbruch dann 80 Sekunden vor Ende einen Konter zum späteren 3:1-Endstand.

Info Belgien ist heute in der Pro-League zu Gast Deutschland - Spanien 3:1 (2:1) 1:0 Constantin Staib (11.) 1:1 Josep Romeu (14.) 2:1 Niklas Wellen (15.) 3:1 Timm Herzbruch (59.) Für die deutschen Teams geht es heute jeweils gegen Belgien. Die Frauen treten um 18.30 Uhr an, die Männer spielen um 21 Uhr.