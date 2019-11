Eishockey-Oberliga Nord : Weitere zwei Niederlagen für die U23 des Krefelder EV

Krefeld In Erfurt hieß es am Ende 4:5, gegen die Indians 1:8.

(JH) Für die U23 des Krefelder EV 81 gab es in der Eishockey-Oberliga am Wochenende nichts zu holen. Am Freitag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Elmar Schmitz bei den Black Dragons Erfurt mit 4:5 (0:1,3:3,1:1). Im Heimspiel am Sonntag gegen die Hannover Indians hieß es am Ende 1:8 (0:2,1:3,0:3). Damit bleiben die Krefelder Tabellenletzter. Der Rückstand auf dem Vorletzten Erfurt beträgt bereits neun Punkte.