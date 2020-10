Wasserball : SV Bayer Uerdingen 08 verteidigt den U20-Titel

Krefeld Nach Siegen gegen Hannover, Chemnitz und Hamburg ist der Gewinn der Deutschen Meisterschaft U20 vorzeitig perfekt. Das anschließende Remis gegen Bochum bescherte dem Gegner Bronze.

Die Mannschaft von Trainer George Triantaffylou erwischte gegen die Wassersportfreunde 98 aus Hannover einen erstklassigen Start. Mit 6:1 lagen die Uerdinger nach dem ersten Viertel in Front und setzten sich am Ende mit 15:9 (6:1, 3:2, 4:5, 2:1) durch. Am nächsten Tag trat der SV Bayer 08 gegen Chemnitz an. In einem zunächst knappen Spiel gewann das Team, aufgrund einer starken zweiten Hälfte mit 14:6 (3:1, 3:3, 5:1, 3:1). Tags darauf hatte die Mannschaft bereits um 9 Uhr in ihr drittes Spiel gegen den ETV Hamburg. Nach einer starken ersten Halbzeit konnten die Mädels das Spiel souverän mit 14:9 für sich entscheiden. Bereits nach dem dritten Sieg stand der Deutsche Meister 2020 fest. Die Mannschaft um das Trainerduo Triantafyllou/ Blomenkamp war das einzige Team, welches sechs Punkte aus drei Spielen holen konnte. Die Mannschaften aus Chemnitz, Hamburg und Bochum hatten bereits zwei Niederlagen auf ihren Konten. Selbst bei einer Niederlage im vierten und letzten Spiel gegen den West-Nachbarn Bochum wäre der SV Bayer 08, aufgrund des direkten Vergleichs gegen Waspo 98 Meister gewesen. Doch auch der vorzeitige Gewinn sollte die Bayer Mädels nicht davon abhalten auch das letzte Spiel an diesem Wochenende für sich zu entscheiden.