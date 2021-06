7:9 im dritten Finalspiel : Wasserballerinnen des SV Bayer 08 Uerdingen sind Vizemeister

Was für ein Wochenende! Nach der Niederlage im Hinspiel erzwangen die Wasserballerinnen des SV Bayer 08 Uerdingen durch einen 13:11-Sieg bei den Wasserfeunden Spandau ein Entscheidungsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Das verloren sie knapp mit 7:9.

Es hat nicht sollen sein für die Wasserballerinnen des SV Bayer 08 Uerdingen. Nach einer bärenstarken Leistung am Samstag und dem Sieg im zweiten Spiel der Serie unterlag die Mannschaft von Trainer George Triantafyllou im entscheidenden dritten Spiel am Sonntag knapp mit 7:9 bei den Wasserfreunden Spandau in Berlin. Trotzdem konstatiert der Coach, dass der Sieg der Gastgeberinnen in Ordnung ging. „Ich denke, wir waren am Sonntag mental einfach nicht bereit genug. Das hat Spandau sehr gut ausgenutzt. Wir wollten nach einer sehr harten Saison natürlich alles rausholen und die Trophäe gewinnen. Aber sie haben einfach die kleinen Dinge besser gemacht, sie haben die Erfahrung gehabt, in entscheidenden Situationen das Richtige zu tun. Glückwunsch an Spandau – aber auch an meine Mädels, die nach einer harten Saison gute Leistungen gezeigt haben. Sie haben bis zum Ende gekämpft und es ist nicht, was wir aufgrund unserer Leistung verdient haben. Aber am Ende kann leider nur einer gewinnen“, sagte der Grieche, der sein Team bis ganz kurz vor den endgültigen Erfolg geführt hat.