Wasserballer sind im DSV-Pokal in der 3. Runde

Der SV Bayer Uerdingen gewann auswärts in Chemnitz und die SV Krefeld72 bezwang Poseidon Hamburg.

(F.L.) Die Wasserballmänner des SV Bayer Uerdingen und der SV Krefeld 72 haben ihre ersten Pflichtspiele in der neuen Saison erfolgreich überstanden. In der 2. Runde des DSV-Pokal gewann Uerdingen beim SC Chemnitz deutlich mit 19:2, die SVK behielt in einem heißen Pokalfight bei Poseidon Hamburg die Nerven und gewann in der Hansastadt mit 12:7.