Wasserball : SV Bayer 08 hat Spitzenspiel und Pokalspiel vor der Brust

Krefeld Zwei Spiele in zwei verschiedenen Wettbewerben auf hohem Niveau – das gibt es auch nicht alle Tage. Die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 kommen in diesen Genuss. Leicht sind die Aufgaben allerdings nicht.

(RP) Die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 treten als Tabellenführer am Samstag um 19 Uhr zum Spitzenspiel der Bundesliga Gruppe B beim Zweiten Düsseldorfer SC an und erwarten am Sonntag um 15 Uhr am heimischen Waldsee den Duisburger SC 1898 zum Pokalspiel.

Am Sonntag geht es am heimischen Waldsee dann im Pokal-Wettbewerb gegen den Nachbarn aus Duisburg. In diesem Spiel geht’s ums Weiterkommen in die nächste Runde und darum, einen weiteren Schritt zu tun, um dann gegen die Großen der 1. Bundesliga zu spielen. Die Gäste sind aber nicht zu unterschätzen – sie hatten viele gute Spiele in der C-Gruppe der Bundesliga. Jedoch waren sie nicht ausgeglichen genug in ihrer Leistung.