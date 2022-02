Wasserball : Wasserballer der SV Krefeld starten in die Zwischenrunde

Krefeld Am Mittwoch ist der Düsseldorfer SC zu Gast. Das Derby ist das erste Duell für die Qualifikation zur A-Gruppe der Bundesliga. Auf Abwehrchef Paul Huber muss die Mannschaft verzichten.

(lus) Nach einem souveränen ersten Platz in der Vorrunde der Wasserball-Bundesliga beginnt für die Herren der SV Krefeld 72 an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) in Bockum mit einem Heimspiel gegen den Düsseldorfer SC die Zwischenrunde. Das ist das erstes Derby in der Qualifikation für die A-Gruppe der Bundesliga, dem noch weitere gegen Bayer Uerdingen und der SGW Köln folgen werden. In dieser „West-Liga“ werden die Platzierungen für die Relegationsspiele gegen die Plätze fünf bis acht der A-Gruppe ausgespielt. Im Modus Best-of-three besteht die Chance, sich für die A-Gruppe in der nächsten Saison zu qualifizieren.