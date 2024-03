SV Bayer Uerdingen 08 unterlegen Wasserballer der SVK 72 erreichen Final Four im Pokal

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, der Außenseiter eine Chance – aber eben nicht immer. Im Viertelfinale des Deutschen Wasserball-Pokals setzte sich die SV Krefeld 72 beim SV Bayer Uerdingen 08 am Ende deutlich mit 14:4 (1:1, 2:2, 6:1, 5:0) durch. Damit hat die SVK 72 das Final Four erreicht, wo sie am ersten Mai-Wochenende beim ASC Duisburg als Außenseiter gegen Wasserfreunde Spandau und die beiden Klubs aus Hannover WaSpo und White Sharks antritt. Für das junge Krefelder Team ein Achtungserfolg, auch wenn das Losglück ihm nur Gegner aus der Bundesliga B-Gruppe beschert hatte. Der klare Derby-Sieg kam aber erst in der zweiten Hälfte der Begegnung zustande. Trotz der Ausfälle von Paul Huber, Istvan Keresztes und Patrick O’Neill ging Trainer Dusan Dragic optimisch ins Match, gab Boran Sirovec aus Kroatien im Center sein Debüt. Doch in den ersten beiden Vierteln sah es ganz nach einem klassischen Derby aus, zwar nicht auf hohem spielerischen Niveau, aber sehr kampfbetont. Nach der Halbzeit waren die Krefelder wie verwandelt. Stark im Konter und sicher im Abschluss fielen die Treffer für die SVK nun im Minutentakt. Gleich zwei Tore gingen auf das Konto des jüngsten SVK-Spielers, Chris Dörrenhaus, der am Ende mit drei Treffern der erfolgreichste Schütze seines Teams war. Beim Spielstand von 3:8 stellte der Uerdinger Trainer die Taktik um. Hatte er gegen den starken Boran Sirovec konsequent Zone spielen lassen, schaltete er auf Press-Deckung um. Damit taten sich die Krefelder schwer. Doch als Bayer Schlüsselspieler wie Messan Moore durch drei persönlich Fehler verlor und sich durch Undiszipliniertheit weiter dezimierte, war das Spiel endgültig entschieden.