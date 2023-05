Wasserball SV Krefeld 72 leistet sich unnötige Niederlage im ersten Play-off-Spiel

„Wir haben zu Anfang gesehen, dass wir die Neuköllner schlagen können“, sagte Trainer Dusan Dragic, der das Spiel gesperrt von der Terrasse verfolgte. „Aber am Ende einer langen Saison mit der Doppelbelastung durch die U18-Bundesliga für viele Spieler fehlten uns zum Schluss die Körner und der letzte Biss, um das Spiel noch zu drehen.“ In der Serie best-of-three geht es dann am kommenden Wochenende in Berlin weiter.