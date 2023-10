Wasserball-Bundesliga SVK 72 ohne Routiniers chancenlos

Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 sind mit einem 10:9 (1:1, 4:2, 1:3, 4:3)-Sieg beim Elmsbütteler TV in die Saison gestartet. Die Mannschaften lieferten sich in den ersten drei Vierteln ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Im Schlussviertel konnten sich die Uerdingerinnen einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiten, trozdem wurde es noch einmal spannend. „Es war ein toller Sieg für uns. Wir hatten zehn Spielerinnen, darunter vier, die jünger als 16 Jahre sind, und die zum ersten Mal in der Bundesliga spielten“, sagte Trainer George Triantafyllou. „Die Mädchen waren müde, aber sie haben nie aufgehört zu kämpfen und füreinander zu spielen. Zwei Punkte in Hamburg sind ein großartiger Start in diese anspruchsvolle Saison.“