Gegen Düsseldorfer SC 1898 SV Bayer Uerdingen 08 kämpft um den Klassenerhalt in der Wasserball-Bundesliga

Der SV Bayer Uerdingen 08 führte lange die Tabelle der Wasserball-Bundesliga B-Gruppe an, musste sich am Ende aber mit dem dritten Platz hinter dem Meister und Aufsteiger SV Krefeld 72 und dem SV Duisburg 98 begnügen. Der Modus will es, dass der SV Bayer nun sogar um den Klassenerhalt in der B-Gruppe kämpfen muss.