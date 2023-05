Wasserball SV Bayer Uerdingen 08 dreht die Serie bei Duisburg 98

Damit hatten die wenigsten nach der 13:15-Heimniederlage des SV Bayer Uerdingen 08 gegen den Duisburger SV 1898 im ersten Play-off-Spiel gerechnet. Doch die Mannschaft von Trainer Gergö Kovács gewann an der Wedau das zweite mit 15:13 und auch das entscheidende dritte Spiel mit 11:10. Die Playoff-Spiele entschieden, wer um den neunten Platz in der Bundesliga bzw. den ersten Platz in der B-Gruppe spielen darf. Im zweiten Spiel der Serie best of three zeichnete sich von Beginn an ein enges Spiel ab. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem die Mannschaften immer wieder die Führung wechselten. Doch am Ende konnte sich die Mannschaft vom Waldsee mit 15:13 (2:4, 6:2, 3:4, 4:3) durchsetzen. Am nächsten Tag ging es dann erneut zur Sache und es entwickelte sich erneut ein sehr spannendes Spiel, das die Uerdinger mit 11:10 (2:2, 3:1, 4:3, 2:4) gewannen. Nach dem Spiel zeigte sich Trainer Gergö Kovács sehr zufrieden mit der Leistung seiner Spieler: „Glückwunsch an die Mannschaft. Sie hat es geschafft, die Serie Spiel von 0:1 auf 2:1 zu drehen – und das auswärts. Wir spielen gegen Esslingen um Platz neun. Das wird nicht einfach, aber auch nicht unmöglich.“