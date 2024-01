Wasserball Trio des SV Bayer Uerdingen 08 bei der Europameisterschaft

„Die Europameisterschaft repräsentiert für uns nicht nur die Chance, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, sondern auch die Ehre, unser Land auf internationaler Ebene zu vertreten“, sagt Torhüterin Darja Heinbichner, die im Oktober an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf mit dem Studium der Psychologie begonnen hat. Und Sinia Plotz, die in den USA an der San Jose State University im vierten Semester Psychologie studiert, sieht das deutsche Team bestens gerüstet: „Die harte Arbeit im Training und die Teamdynamik haben uns als Einheit gestärkt, und wir sind zuversichtlich, weil wir mit Entschlossenheit und Teamgeist ins Turnier starten.“