Wasserball-Bundesliga SV Bayer Uerdingen 08 feiert Doppelerfolg bei den Damen und Herren

Das Spiel der Männer begann am frühen Abend in der Olympia-Schwimmhalle in München. Es entwickelte sich ein emotionales Spiel mit einem starken Start unserer Herren. Trotz einiger gelber Karten, Verletzungen und Zeitstrafen behielten sie einen kühlen Kopf und dominierten das Spiel bis zum Ende des dritten Viertels mit 9:6. Obwohl die Münchner im letzten Viertel noch einmal versuchten, das Spiel zu drehen, zeigten unsere Herren eine starke Verteidigungsleistung und nahmen die zwei Punkte mit nach Krefeld. Endstand 10 : 9. Der Doppelsieg des SV Bayer Uerdingen 08 an diesem Wochenende bestätigt die gute Form der beiden Bundesligisten. Gespannt blicken wir nun auf die anstehenden Halbfinalspiele, in denen unsere Teams ihre Klasse erneut unter Beweis stellen wollen.