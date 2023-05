Wasserball Bayer-Trainer Gergö Kovács mahnt: Die Saison ist noch nicht vorbei

Gleich zu Beginn des Matchs ließen die Krefelder die große Chance aus, sich abzusetzen. In einer vierminütige Überzahl konnten sie lediglich ein 0:1 zu einem 2:2 drehen. Nach dem 2:5-Rückstand kam die beste Phase der SVK. Angetrieben von ihrem Routinier Bastian Schmellenkamp – mit vier Treffern der besten Schütze der SVK – ging sie Anfang des dritten Viertels mit 6:5 verdient in Führung. Durch die Ludwigsburger ging nun ein Ruck. Mit neuer Entschlossenheit und guten Anspielen ins Center bekamen sie die Partei wieder in den Griff. Trainer Sven Rößing war mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Das Ergebnis ist sehr ärgerlich. Da war heute mehr für uns drin. Aber die Ludwigsburger waren in den entscheidenden Spielphasen einfach die ausgebufftere Mannschaft. Wir freuen uns schon auf die Begegnungen mit ihnen in der nächsten Saison.“