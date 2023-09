Wasserball Aylin Fry und Marijke Kijlstra verlassen den SV Bayer Uerdingen 08

Aylin Fry begann ihre bemerkenswerte Laufbahn im Alter von nur vier Jahren am Waldsee. Schritt für Schritt hat sie sich durch unermüdlichen Einsatz und außergewöhnliches Können zur Schlüsselfigur entwickelt. Über die Jahre hinweg erzielte sie mit fast jeder Mannschaft, in der sie spielte, deutsche Meistertitel und etliche Vizemeisterschaften. Aylins Entschluss, den nächsten Schritt ihrer Karriere im Ausland zu gehen, war getrieben von ihrem Wunsch nach internationaler Erfahrung und der Aussicht, auf höchstem Niveau zu trainieren. Ihre Wahl fiel auf das Team von Luc Metropole in Lille/Frankreich, wo sie sich auf die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen vorbereitet und ihr Talent auf eine neue Ebene heben möchte.