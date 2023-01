Beeindruckende Stärke Alle drei Krefelder Wasserball-Bundesligisten gewinnen

Der SV Bayer Uerdingen 08 dominierte das Spiel in Würzburg von Beginn an und führte fast das gesamte Spiel mit mindestens drei Toren. Damit zeigten sie, dass man mit ihnen rechnen muss, wenn es um den Aufstieg in die A-Gruppe der Bundesliga geht. „Ich bin froh, dass wir gewinnen konnten“, sagte Trainer Kovács Gergö. „Unsere beiden Torhüter haben gut gehalten. Unsere Verteidigung und unser Angriff waren gut. Bis zum dritten Quartal war das Spiel in einem guten Rhythmus, im Schlussviertel wurde es dann total hektisch, aber davon haben wir uns nicht ablenken lassen.“