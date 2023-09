Hockey-EM in Deutschland Ein unvergessliches Turnier für Selin Oruz und Lisa Nolte

Dabei haben die beiden Sportlerinnen trotz Unterschiede in der Position und Erfahrung unverkennbare Gemeinsamkeiten. Beide sind durch ihre älteren Brüder, die jeweils schon beim Crefelder HTC gespielt haben, zum Hockeysport und zum CHTC gekommen. Während Selin Oruz in der Jugend zum Club Raffelberg und schließlich 2014 zum Düsseldorfer HC gewechselt ist, zog es die vier Jahre jüngere Lisa Nolte 2018 zum DHC. Bei der Heim-EM waren die Zimmergenossinnen, die beide in Düsseldorf studieren und am gleichen Tag Geburtstag haben, von der einmaligen Atmosphäre und dem ganz besonderen Erlebnis vor der Haustür begeistert.