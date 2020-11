Damen-Hockey : Warum Jule Hufer alle nur Toni rufen

Krefeld Die erst 17-Jährige hat beim Crefelder HTC auf Anhieb einen Platz in der Mannschaft erobert und sorgt nun sogar in der zweiten Hockey-Bundesliga der Damen für Furore.

Die 17-Jährige kam durch ihre Mutter und ihren älteren Bruder, beide begeisterte Hockeyspieler, bereits früh zum Sport, wechselte jedoch erst 2016 vom kleineren Crefelder SV an die Vreed. Mit ihr gemeinsam kam auch die knapp ein Jahr ältere Helene Stöckmann in den Verein, die sich bereits im Jahr zuvor im Damen-Team etablieren konnte und in der aktuellen Spielzeit die erfolgreichste Torschützin der Krefelderinnen ist. Sie beschreibt ihre Einspielpartnerin folgendermaßen: „Auf dem Platz ist Toni eine unfassbar kontrollierte und sichere Spielerin. Wenn man ihr einen Ball zuspielt, kann man sich zu 100 Prozent sicher sein, dass sie den Ball annimmt und genau richtig weiter verarbeitet, ob das nun offensiv oder auch defensiv ist. So ruhig sie auf dem Platz ist – privat ist sie eine der witzigsten und offenste Personen, die ich kenne.“