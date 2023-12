Seit acht Spielen ohne Sieg Handball Oppum kassiert viel zu viele Gegentreffer

Adler Königshof konnte in der Oberliga den zweiten Auswärtssieg der laufenden Saison landen. Bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade gewann die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Bartmann mit 35:31. Nach 13 Minuten lagen die Adler bereits mit 8:3 in Führung. „Danach hat sich der Schlendrian bei uns eingeschlichen. Erst in der Schlussphase konnten wir uns in der Deckung noch einmal steigern und den Sieg unter Dach und Fach bringen“, sagte Bartmann. Zwar lagen die Adler über die gesamte Spielzeit in Führung, man hätte das Spiel aber noch klarer gestalten können. Am Ende gewann man mit 35:31 und holte zwei wichtige Zähler. Mit nunmehr 10:12 Punkten belegt man den achten Platz und kann sich auf die zwei letzten Spiele des Jahres freuen.