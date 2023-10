Sonntag kommt der SV Straelen SC St. Tönis spricht Trainer Alexander Thamm das Vertrauen aus

Thamm sprach von einem sehr konstruktiven Gespräch. „Das war durchweg positiv. Es war ein offener Austausch, der auch dazu gehört. Das in Mannschaft und Trainer gesetzte Vertrauen wollen wir möglichst in Form von Punkten zurückzahlen.“ Dazu besteht am Sonntag die nächste Gelegenheit. Gegner ist der SV Straelen, der sich nach dem Abstieg neu finden musste und sich mittlerweile auf Rang drei vorarbeitete. Die einzige Niederlage kassierten die Blumenstädter kürzlich beim KFC Uerdingen. „Neben Baumberg ist das für mich die Mannschaft der Stunde“, so Thamm, „aber wir sind gut, haben das aber bisher nicht in Punkte umsetzen können.“