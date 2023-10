Fußball-Bezirksliga Spitzenreiter VfR Fischeln hatte ganz schwere Beine

Der VfR Fischeln musste dem Pokalspiel Tribut zollen und kam beim Neuling Red Stars nur zu einem glücklichen Unentschieden, bleibt aber Erster. Geteilt wurden die Punkte auch von Grefrath und Tönisberg, was keinen so richtig weiter bringt. Der VfL Willich fegte den VfB Uerdingen vom Platz, der dadurch auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen ist. Während die Bockumer sich Luft verschafften, kann davon beim Hülser SV keine Rede sein. Dies gilt auch für den deutlich besiegten SV Vorst; und in Schiefbahn gehen, nicht nur wegen der Zeitumstellung, schon früh die Lichter aus.