Handball Männer der VT Kempen sind nach Kantersieg aufgestiegen

Hinter Pietralla lag der nächste Aufstieg mit den Herren der VT Kempen. Durch den Sieg über Geistenbeck II steht fest, dass man in die Verbandsliga aufsteigt, es war bereits der zweite Aufstieg seitdem der Coach 2019 nach Kempen kam. „Wir haben konzentriert begonnen, die starke Deckungsleistung war die Grundlage für unser gutes Spiel. Alle Jungs meiner Mannschaft waren torgefährlich und wir haben den Zuschauern sehenswerte Abschlüsse geboten“, sagte Pietralla nach der Verabschiedung. „Vom Torhüter bis zum Linksaußen, bei allen war der Aufstiegswille erkenn- und spürbar.“ Danach verschwand Pietralla, danach wurde der Erfolg nur noch gefeiert. Am Samstag steigt das Saisonfinale in Meerbusch mit einem Gastspiel bei TD Lank.