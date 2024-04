Frauenhandball VT Kempen will den vierten Aufstieg in Folge feiern

Nach dem 24:21-Start-Ziel-Sieg gegen den TV Biefang im Spitzenspiel der Oberliga haben die Handballerinnen der VT Kempen den Aufstieg in die Nordrheinliga in der eigenen Hand. Drei Siege fehlen der Mannschaft von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher noch bis zum vierten Aufstieg in Folge. „Unglaublich, was beide Fanlager in der Jahn-Halle boten, es war eine tolle Kulisse und eine wunderbare Handballatmosphäre“, so Witzke.