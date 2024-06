Handball VT Kempen wird für vier Aufstiege in Folge von der Stadt Kempen geehrt

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Handballerinnen der VT Kempen durften sich in das Gästebuch – in anderen Städten das „Goldene Buch“ – der Stadt Kempen eintragen. Nach vier Aufstiegen in Folge spielen die Kempener Handballerinnen in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordrhein. Doch die Reise ist noch nicht beendet: Die 3. Liga ist innerhalb der nächsten drei Jahren das große Ziel.