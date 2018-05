Lokalsport: Von heißen Fans und coolen Spielern

Krefeld KFC-Trainer Krämer würde am liebsten schon morgen spielen, und sei es auf dem Parkplatz oder der Rheinwiese

Während Hunderte Fans geduldig in der Schlange stehen, zeigen andere Nerven. So soll ein Mitarbeiter von McDonald's gedroht haben, die Autos der Fußballfans abschleppen zu lassen. Sie hatten diese sie auf dem Parkplatz am Dießemer Bruch abgestellt, um sich mit Karten einzudecken anstatt sich mit Fast Food den Bauch voll zu schlagen. Die anderen dort ansässigen Firmen nahmen das hohe Verkehrsaufkommen weitaus gelassener und zeigten Verständnis aus doppeltem Grund: weil der Anlass erfreulich und es ein Ausnahmezustand ist. Schließlich ist es ein Vierteljahrhundert her, dass in Krefeld ein derartiges Fußballfieber herrschte. 1994 stieg der Verein in die Bundesliga auf, seitdem ging es stetig bergab bis in die sechste Liga. Doch jetzt klopft der KFC Uerdingen an die Tür zur Dritten Liga. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die beiden entscheidenden Relegationsspiele gegen den SV Waldhof Mannheim am 24. Mai in Duisburg und drei Tage später in Mannheim. Mittags stehen Mittelfeldspieler Connor Krempicki und sein Berater vor der Geschäftsstelle. KFC-Präsident Mikhail Ponomarev und Geschäftsführer Nicolas Weinhart fahren im Mercedes vor. Dann geht alles ganz schnell. Wenige Minuten später hat der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Mal eben so. Das freut Trainer Stefan Krämer, der große Stücke auf den laufstarken Blondschopf hält. Auch der Coach schaute zwischen den beiden Trainingseinheiten am Dießemer Bruch vorbei. Eine Woche vor der ersten Begegnung verspürt er noch keinerlei Anspannung. "Das einzige, was mich stört, ist, dass es noch eine Woche dauert", sagt der Fußballlehrer. "Von mir aus könnten wir morgen spielen."