Drei Plätze in der Zweifachhalle : Volleyballer des Verberger TV nutzen die Krise kreativ

Krefeld Der Verberger TV baut ein Fangnetz, um in der Zweifachturnhalle am Luiter Weg auf drei Feldern trainieren zu können. Aber der Vorsitzende Jan Moertter hat noch mehr Ideen, die während der Corona-Pause umgesetzt werden.

Das Lachen ist ihm trotz der Corona-Pandemie nicht vergangen, obwohl auch ihn die Zwangspause nervt. Vor einem Jahr stoppte der erste Lockdown die Volleyballer des VTV. Als die Konkurrenten im Frühsommer schon längst wieder trainieren konnten, mussten die Verberger noch zuschauen, weil die Halle am Luiter Weg dem Landschaftsverband Rheinland gehört und länger geschlossen war. „Nach den Sommerferien durften wir wieder rein, aber sechs Wochen später kam der zweite Lockdown“, berichtet Moertter, der davon ausgeht, dass in den nächsten Tagen auch der Volleyballverband die Saison für beendet erklärt.

In der nun fast einjährigen Zwangspause hat er die Hände aber nicht etwa in den Schoß gelegt, sondern angepackt. „Wir haben die Energie in andere Projekte gesteckt“, sagt er. Zum Beispiel in den Bau eines schnell zu montierenden Netzes. „Am Luiter Weg haben wir eine Zweifach-Turnhalle. Aber aufgrund unserer steigenden Mitgliederzahlen nutzen wir sie im Training mit drei Feldern“, berichtet Moertter, der in der ersten Herrenmannschaft, die in der Oberliga spielt, als Mittelblocker fungiert.