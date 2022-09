Volleyball : Markus Möbests Team beweist Moral

Leonie Meyer blockt, die starke Kim Smaniotto schuat hier zu. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Die Damen des Verberger TV habe den Moerser SC in der Volleyball-Verbandsliga mit 3:1 besiegt. Was in der äußerst knappen Begegnung den Ausschlag gab.

(mika) Ein Spiel mit Derbycharakter stand für die Volleyballerinnen des Verberger TV auf dem Programm. Die Mannschaft von Markus Möbest gewann die brisante Partie gegen einige Ex-Mitspielerinnen und den Moerser SC mit 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:23).

Diesmal musste Möbest sich keinen nervösen Start seiner Mannschaft ansehen, seine Mannschaft fand sich schnell zurecht. „Wir sind in der Saison angekommen“, schlussfolgerte er. Das Spiel gestaltete sich jedoch wesentlich schwerer als Möbest erwartet hatte; er sah eine enorm verbesserte Mannschaft der Moerser als am ersten Spieltag. Ein wenig zum Erstaunen des Trainers hatten die Gäste viele starke Annahmen parat, des Weiteren zeichnete eine gute Verteidigung das gegnerische Team in diesem Spiel aus.

„Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“, schaute der Übungsleiter auf die ersten beiden Sätze zurück. Der dritte Satz war enorm umkämpft und die Verbergerinnen versuchten, sich gegen den enormen Druck des Gegners zu wehren, in diesem Satz ohne Erfolg. „Ich hätte nach dem dritten Satz nicht mehr auf einen Sieg von uns gewettet“, gesteht Markus Möbest. Doch sein Team kämpfte sich zurück, bewies Moral und gewann, wenn auch knapp. Es sei sicherlich ein glücklicher Sieg gewesen, aber nicht unverdient. „Es war sicherlich eine One-Man Show von Kim Smaniotto“, hob Möbest seine beste Spielerinnen der Partie heraus, um auch die anderen zu loben: „Denn wir spielen zu sechst Volleyball.“ Der frühzeitige Klassenerhalt war sein Ziel vor der Saison und an diesem halte er immer noch fest. „Alle Mannschaften werden noch ihre Entwicklung durchmachen und die Saison ist lang“, warnt er.