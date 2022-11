Seit 54 Jahren aktiv : Warum Roland Matzke Volleyball liebt

Krefeld Roland Matzke ist seit dieser Saison Trainer des Verberger TV. Er erzählt, was ihn seit Jahrzehnten am Volleyball fasziniert, aber auch welche Entwicklung er bedauert.

Er ist ein Mann mit einem sehr goßen Erfahrungsschatz im Volleyball . Er ist 63 Jahre alt, lebt in Neukirchen-Vluyn und ist seit 54 Jahre in dieser Ballsportart engagiert. Derzeit ist Roland Matzke Trainer des Volleyball-Verbandsligisten Verberger TV.

„Ich habe mich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagt Matzke. Er war flexibel einsetzbar und hat dementsprechend in seiner Karriere jede Position mal begleitet. Lediglich als Mittelblocker trat er nie auf, für diese Position ist er schlichtweg zu klein. „Egoismus ist im Volleyball fehl am Platz“, sagt Matzke. Zusammenhalt und Teamgeist seien wichtig.

Matzke spielte aber nicht nur Volleyball, sondern war auch neben dem Platz aktiv. Von 1982 bis 1999 übernahm er diverse Funktionen in der Abteilungsleitung, zuletzt war er Abteilungsleiter beim Rumelner TV, dem er jahrelang eng verbunden war. Von 1996 bis 1999 war er dort stellvertretender Abteilungsleiter beim Aufstieg des Rumelner TV in die 2. Bundesliga. Der nächste Aufstieg in die 2. Liga der Herren folgte 2010. Da übernahm er den Posten Abteilungsleiter und war Teammanger mit Bundesliga-Lizenz. 2002 und 2005 wurde er als Funktionär A-Jugendmeister. Auch als Co-Trainer konnte Matzke sich beweisen, in der Saison 2009/10 übernahm er diese Position in der Regionalliga.