Volleyball Das Training hat über Karneval beim Verberger TV gelitten

Nach dem Karnevalswochenende geht es auch in der Volleyball-Landesliga wieder los: Die Damen des Verberger TV treffen auf den Tabellendritten. Realistische Chancen auf einen Erfolg gibt es im Duell mit dem Eilendorfer TV nicht, aber Trainer Markus Möbest möchte die Motivation für den Saisonendspurt so hoch wie möglich halten. „Sicher gehen wir heute nicht als Favorit ins Spiel, aber im Hinspiel konnten wir auch schon einen Satz für uns entscheiden“, sagt Möbest, der dennoch eine minimale Chance auf einen Punkt sieht. Die Hausherren seien eher schlecht aus der Winterpause gekommen. So gab es vor drei Spieltagen eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer TuS Beeck. Optimal sind die Vorzeichen für den Verberger TV jedoch nicht. Möbest muss mindestens drei Spielerinnen ersetzen. Kathrin Grobecker, Simone Bougie und Leonie Meyer fehlen krankheitsbedingt und Mittelblockerin Rachelle Rollo stieg erst am Freitag wieder ins Training ein. „Jetzt ist die Bank gefragt. Ich bin mir aber sicher, dass sich alle voll einbringen“, glaubt Möbest an seinen Kader. Er fordert Vollgas im Aufschlag und Angriff. Am Montag wartet auf seine Mannschaft noch das Nachholspiel gegen den DJK Tusa 06 Düsseldorf.