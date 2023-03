Volleyball Saison endet für den Verberger TV mit einem Desaster

Der letzte Spieltag ist für den Verberger TV Geschichte und der Worst-Case ist für den Verein eingetreten: beide Mannschaften stehen am Ende der Saison auf einem Abstiegsplatz. Bei den Herren war schon alles vor dem eigenem Spiel bei der Holzheimer SG (0:3) klar, da die Konkurrenten nicht für den VTV spielten. „Wir lassen uns hier nicht abschlachten“, sagte Roland Matzke motiviert. Dennoch zogen sich technische Unsauberkeiten, eine schlechte Annahmequalität und ein ungefährlicher Angriff durch das Spiel, die Mannschaft schien die Saison schon abgeschrieben zu haben. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass jeder gewinnen wollte“, sagt der Trainer enttäuscht. Auch wenn ein Sieg in der Abschlusstabelle nichts geändert hätte, hätte es die Möglichkeit gegeben als bester Absteiger in der Liga zu bleiben. Eine solche Chance wäre durchaus realistisch gewesen, wenn ein anderer Verein für die kommende Saison nicht gemeldet hätte. Besonders engagiert war aber Dennis Püttmann, der auf jeglichen Postionen agieren musste und sich durch starken Einsatz in der Fokus spielte. „Einer der wenigen, der sich trotz Krankheiten und Verletzungen immer voll reingehauen hat“, lobt Matzke seinen Schützling. Negativ fiel Amel Radetanic auf, der ohne Abmeldung erst zum Anpfiff erschien. Sportsachen hatte er auch nicht dabei. Wirklich teamfähig ist so ein Verhalten auf jeden Fall nicht. Er war schon einmal in der Saison für eine Woche von Roland Matzke suspendiert worden.