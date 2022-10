Volleyball : Kapitänin Carolin Mrugalski erleidet einen Kreuzbandriss

Für Carolin Mrugalski ist die Saison bereits beendet. Foto: MArk Mocnik/Mark Mocnik

Krefeld Für die Volleyballerin des Verberger TV, der den Mönchengladbacher TV erwartet, ist die Saison damit beendet. Bei den Herren, die beim ART Düsseldorf II antreten, fehlen Lenny Loonen und Sergej Waldt.

Ein richtungsweisendes Spiel steht für die Herren des Verberger TV an, der am Samstag (14 Uhr) beim Tabellennachbarn ART Düsseldorf II zu Gast ist. Ursprünglich stand für den Volleyball-Verbandsligisten ein Heimspiel gegen die Düsseldorfer auf dem Programm, diese baten aber um den Tausch des Heimrechts, weil sie in der Rückrunde kein Heimspiel ausrichten können, da ihre Halle an diesem Termin blockiert ist. Die Mannschaft von Trainer Roland Matzke ist eher spätere Spielzeiten gewohnt, somit ist der frühe Termin dem Coach ein Dorn im Auge. „Es ist ein so genanntes Sechs-Punkte-Spiel“, sagt er.

Die Hälfte der Hinrunde ist bereits absolviert, aber die Mannschaft noch nicht richtig in der Saison angekommen. Die Luft werde immer dünner, sagt Matzke. Daher fordert er von seiner Mannschaft eine andere Vorstellung als noch in der Vorwoche beim Kevelaerer SV. Seine Mannschaft müsse eine andere Performance auf den Platz bringen, vor allem einen Siegeswillen zeigen und eine dauerhafte konzentriert blieben. Matzke sieht deutlich mehr Potential in seiner Mannschaft, die sich im Training meistens besser präsentiere als im Spiel. Unter der Woche setzte er weiterhin den Fokus auf die Beweglichkeit und Annahme. „Die Krieger sind müde“, beschreibt Matzke die körperliche Verfassung nach kraftraubenden Einheiten. Verzichten muss der Übungsleiter auf Lenny Loonen, den weiterhin Knieschmerzen ausbremsen. Außerdem fehlt Sergej Waldt. Dennoch zeigt Matzke sich kämpferisch und geht mit voller Motivation in das wichtige Spiel.