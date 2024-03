Volleyball Beide Teams des Verberger TV müssen in die Relegation

Nach der 0:3-Auswärtspleite bei der SG Aachen sind die Volleyballerinnen des Verberger TV im Kampf um den Klassenerhalt auf Schützenhilfe angewiesen. „Leider konnten wir die Leistung aus den Spielen gegen Tusa und Beeck nicht bestätigen“, sagt Trainer Markus Möbest. Somit müsen die Damen des VTV in die Relegation. Schlimmer noch: der Direktabstieg sei nun wahrscheinlicher als die Relegation, so Möbest. Wenn Rosellen gegen den SV Neptun Aachen gewinnt, ziehen sie am Verberger TV vorbei. Auch der Düsseldorfer SC 99 III könnte noch vorbeiziehen, sie treffen am 23. März auf den Tabellenführer TuS Beeck.