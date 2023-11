Volleyball-Landesliga Trainer Markus Möbest träumt von einer Überrashung

Eine wahre Mammutsaufgabe kommt am Wochenende auf die Damen des Verberger TV zu, denn es geht am Samstag zum TuS Beeck, dem Tabellenersten der Volleyball-Landesliga – David gegen Goliath lautet das Motto. Im Vorfeld spricht alles für die Gastgeber, die mit 14 Punkten aus den ersten fünf Spielen ganz oben in der Tabelle stehen. Sie bestritten in dieser Saison 17 Sätze, konnten 15 davon gewinnen und mussten in den ersten vier Partien gar keinen Satz abgeben. „Kein Gegner, den man sich in der aktuellen Situation wünscht, aber wir werden alles geben, um einen Überraschungscoup zu landen“, sagt Trainer Markus Möbest vor dem Auswärtsspiel. Eine Chance für die Verbergerinnen sieht er in der Einstellung der Gastgeberinnen: „Beeck wird uns tendenziell unterschätzen, was uns gut stehen könnte.“ Möbest hat sich mit der Außenseiterrolle angefreundet. Ganz nach dem Motto: Wir können nur gewinnen. Dabei wird die Spielvorbereitung durch die aktuelle Erkältungswelle wesentlich erschwert: „Ich kann noch nicht sagen, mit welcher Aufstellung wir starten können.“