Volleyball Verberger TV profitiert von kluger Entscheidung des Vorsitzenden Jan Moertter

Der neue Coach zeichnet sich durch seine direkte Art aus, spricht sofort an, wenn ihm etwas nicht passt und liefert den Input, was besser gemacht werden kann, direkt mit. Dabei profitiert Dimitri Schumachers, der den Nachnamen seiner Frau angenommen hat, von seinem Bruder Sergej Listau, der die Nachwuchsspieler im Verein auf ein Top-Niveau entwickelt. Früchte trägt die Arbeit von Listau später wieder beiseinem Bruder, denn so entwickelt sich ein stärkerer Konkurrenzkampf in der ersten Mannschaft seit dieser Saison.