Volleyball Verberger TV feiert dritten Sieg im dritten Spiel

Ganz zufrieden kann der Trainer aber auch nach einem 3:0 Heimerfolg nicht sein, Kleinigkeiten moniert er. So gefällt Schumachers der Spannungsabfall nach dem ersten gewonnen Satz nicht. Er hätte sich gewünscht, dass sein Team wieder wie im ersten Satz auf das Feld geht. „Das ist etwas, was es zu managen gibt“, sagt er. Auch verfällt er nach der Tabellenführung nicht in Euphorie: „Die schweren Gegner kommen ja noch.“