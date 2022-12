Volleyball-Verbandsliga Abstiegskandidat Verberger TV hält den Anschluss

An diesem Tag zeichnete sich der VTV durch einen konzentrierten Auftritt und die damit verbundenen starken Aufschläge aus. „An der Konstanz muss noch gearbeitet werden“, fügt Matze hinzu. Die Leistungsschwankungen innerhalb eines Satzes kosten dem Team nicht nur wichtige Punkte, sondern bringen den Gegner auch zurück ins Spiel. Die Gäste reagierten auf die ersten beiden verlorenen Sätze, indem sie ihren besten Mann einwechselten. Auf das Feld kam Sven Anton, der jede Menge Erfahrung mitbringt und sich mehrmaliger Deutscher Vizemeister nennen darf. Die Verberger kämpften sofort gegen ihn an, vor allem Dennis Püttmann gab alles. „Er ist ein Kampftier“, lobt Matzke ihn. Nach einem schwächelnden Start hatte auch Sergej Waldt sich ins Spiel gekämpft und konnte der Mannschaft endlich helfen. Letztendlich konnte man in diesem Spiel die weiße Weste bewahren und die Gäste ohne Satzverlust zurück nach Hause schicken.