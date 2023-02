Volleyball Verberger TV gewinnt das Duell der Kellerkinder

Die Herren konnten gegen ART Düsseldorf II einen wichtigen Heimsieg feiern und den Anschluss an den Relegationsplatz halten. „Auf Teufel komm raus die nächsten Spiele gewinnen“, fordert Vorstandsvorsitzender und Spieler Jan Moertter in aller Deutlichkeit. Die junge Mannschaft muss sich und die Konstanz dennoch weiterhin finden, der junge Kader wird aber immer besser im Herrenbereich ankommen. Die Mannschaft machte am Karnevals-Wochenende gar nicht so viel anders, aber der entscheidende Unterschied war, dass sie die hart umkämpften Bälle für sich entscheiden konnte. Außerdem zeichneten sich die Verberger durch ihre Aufschläge aus; vor allem Lenny Loonen und Manuel Posso bereiteten mit ihrer Härte des Aufschlags den Düsseldorfern enorme Probleme. Hoffnung macht ebenfalls die Entwicklung von Jascha Pricken. Er kann seine Leistung von Spiel zu Spiel steigern und findet sich immer besser zurecht. Außerdem sorgte Dimitri Schuhmachers für ein solides Zuspiel und lenkte die Mannschaft während der Partie. Vereinzelt kam es noch zu Abstimmungsschwierigkeiten unter den Spielern, aber die Leistungskurve geht auf jeden Fall nach oben. Der Glaube an den Klassenerhalt bleibt bei den Verbergern bestehen: gute Voraussetzungen für das Saisonfinale.