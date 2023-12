Volleyball-Landesliga Verberger TV fährt zum Spitzenspiel nach Rumeln

Gleich das nächste Topspiel steht für den Verberger TV auf dem Programm. Der Tabellenzweite der Volleyball-Landesliga reist am Sonntag zum Spitzenreiter Rumelner TV II, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Gute Erinnerungen haben die Verberger an das zurückliegende Duell gegen einen direkten Konkurrenten aber nicht, denn vergangene Woche mussten sie sich gegen den Moerser SC II mit 1:3 geschlagen geben. „Wir wollen Punkte holen, um oben dranzubleiben“, sagt Trainer Dimitri Schumachers. Mit einem Sieg könnten die Verberger die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz beenden – ein Indiz, dass es in Verberg in diesem Jahr um den Aufstieg in die Verbandsliga gehen könnte. Die Gastgeber aus Rumeln zeichnen sich durch viele Jugendspieler aus, die oft in der Oberliga zum Einsatz kommen. Schumachers rechnet mit einem schwierigen Auswärtsspiel, da die Oberliga-Partien vermutlich an anderen Tagen terminiert seien und die Leistungsträger der Hausherren in der Landesliga auflaufen könnten.