Volleyball-Oberliga : Verberger TV arbeitet sich am Spitzentrio ab

Krefeld Nach Niederlagen gegen Spitzenreiter Bonn und den Zweiten Meckenheim geht es am Mittwoch zum Dritten Würselen. Auch dort ist der Tabellenletzte krasser Außenseiter, der aber noch die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln will.

(ths) Innerhalb von fünf Tagen müssen die Volleyballer des Verberger TV gegen die erst-, zweit- und drittplatzierten der Oberliga antreten. Am Mittwoch folgt der letzte Teil, wenn die Mannschaft um Dimitri Schumachers um 20.45 Uhr beim Würselner SV antritt. Dort ist sie ebenso krasser Außenseiter wie in den beiden Begegnungen zuvor, die auch verloren gingen.

Gegen den Tabellenzweiten Meckenheim verloren die Verberger 0:3 (15:25, 25:27, 18:25). Dabei waren sie nicht völlig chancenlos, denn im zweiten Satz lagen sie lange in Führung. Nachdem sie ihn jedoch am Ende noch verloren hatten, war die Luft raus. „Wir sind einfach nicht konstant genug“, erklärt Schumachers. „Wir können fünf Punkte in Folge machen und geben dann sieben Punkte in Folge ab.“