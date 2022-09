3:1-Sieg gegen Moerser SC II : Lenny Loonen feiert gelungenes Debüt beim Verberger TV

Krefeld Der neue Außen Lenny Loonen trumpft beim 3:1-Sieg des Volleyball-Verbandsligisten Verberger TV gegen Moerser SC II auf, sehr zur Freude von Trainer Roland Matzke und der Zuschauer.

Die Vorzeichen waren alles andere als klar. Einerseits war da das positive Testspiel unter der Woche, aber andererseits standen nur neun Spieler zur Verfügung. Die Verberger zeigten eine starke Annahme und konnten den ersten Satz souverän für sich entscheiden. „Wir haben uns in der Trainingswoche wirklich verbessert“, resümierte Roland Matzke stolz. In den nächsten beiden Sätzen ließ die Mannschaft etwas nach, so dass sie wesentlich knapper ausfielen. Vor allem der dritte Satz war geprägt von individuellen Fehlern, das Spiel wurde spannender gemacht als es aus Sicht von Roland Matzke nötig war.