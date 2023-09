Verberger TV beim TV Voerde Was Dimitri Schumachers von seiner Mannschaft erwartet

Krefeld · Der Volleyball-Landesligist Verberger TV ist am Samstag beim TV Voerde zu Gast, die Damen erwarten in der gleichen Klasse am selben Tag den TV Rosellen.

15.09.2023, 12:36 Uhr

Vom erfahrenen Spieler zum Trainer: Dimitri Schumachers. Foto: mocnik/Mark Mocnik

Von Mika Kawalleck