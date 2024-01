Volleyball Dennis Püttmann führt den Verberger TV zum Sieg

Die Damen des VTV konnten sich durch den Heimsieg auf Augenhöhe mit der SG Aachen bringen, beide Mannschaften haben nun elf Punkte auf dem Konto und kämpfen um den Relegationsplatz. Es könnte am letzten Spieltag im direkten Duell zum Showdown kommen. Zufrieden ist Trainer Markus Möbest nach dem Erfolg über den Düsseldorfer SC nicht ganz: „Wir haben uns das Leben wieder selbst schwer gemacht und den DSC immer wieder ins Spiel zurückgebracht.“ Dennoch rechne er seinen Spielerinnen hoch an, dass sie in so einer schwierigen Tabellensituation einen Sieg geholt habe. Das Selbstvertrauen und die Stimmung in der Mannschaft seien gut. Am kommenden Wochenende geht es gegen Neptun Aachen um die nächsten Punkte im Abstiegskampf.