Volleyball Trainer Dimitri Schumachers prophezeit ein hitziges Spiel

Bei den Herren des Verberger TV kommt es für Trainer Dimitri Schumachers am Sonntag (12 Uhr, Luiter Weg) zu einer besonderen Partie, denn er kennt den Trainer der DJK Rheinkraft Neuss persönlich. In der Hinrunde haben die Neusser eine 2:0-Führung abgegeben und sind sicherlich auf eine Revanche aus. Sie würden dem VTV gerne im Kampf um den ersten Platz in Bein stellen, vermutet Schumachers. Bekannt ist der Gegner in jedem Fall, noch letzte Woche konnten die Gäste beobachtet werden. Die Mannschaft habe große und junge Spieler auf allen Positionen, so der Coach. „Es wird ein hitziges Spiel“, prophezeit er.