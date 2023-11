Volleyball-Landesliga Verbergerinnen mit erstem Sieg und ehrgeizigem Ziel

Nun haben die Verberginnen bis zum 16. Dezember Zeit zu regenerieren. Für ein paar Spielerinnen steht am kommenden Wochenende das letzte Ligaspiel in der U20-Oberliga auf dem Programm. „Wir hoffen, dass wir unseren Überraschungscoup, die Teilnahme an der Westdeutschen Meisterschaft, aus dem letzten Jahr wiederholen können“, sagt Möbest. Aus seiner ersten Mannschaft sind Mittelblockerin Lena Terlinden und Carla Kersken mit an Bord.