Volleyball-Landesliga Frauen und Männer des Verberger TV starten ins neue Jahr

Nach der Winterpause versucht jede Mannschaft, möglichst schnell in die gewohnte Form zurückzufinden; die Vorzeichen beim Verberger TV waren nicht ganz optimal. Der Verein konnte erst am 8. Januar wieder in die Halle, um sich auf die restliche Spielzeit vorzubereiten. Im Duell mit dem TV Voerde wünscht sich Trainer Dimitri Schumachers, dass seine Spieler ihre Konstanz wiederfinden und ihre Bewegungsabläufe reinbekommen. Das ist nach mehreren Wochen Pause leichter gesagt als getan.