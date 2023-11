Volleyball Trainer Markus Möbest hofft, dass der Knoten bald platzt

Den ersten Satz gegen den haushohen Favoriten konnten die Verbergerinnen gewinnen, obwohl sie an diesem Tag krankheitsbedingt auf zwei Außenangreiferinnen, eine Zuspielerin und eine Mittelblockerin verzichten mussten. Markus Möbest fehlt bei seiner Mannschaft die Konstanz und die Kondition, vor allem aber wünscht er sich mehr Konzentration. Als Tabellenschlusslicht trotzt sein Team ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen: „Es spielt sich einfach nicht so leicht, wenn man in der Tabelle unten steht.“ Dennoch empfindet er eine gute Stimmung und Optimismus in der Kabine, dass der Knoten durch den ersten Sieg bald platzen wird: „Dass wir Volleyball spielen können, haben wir in den zurückliegenden Spielen phasenweise sehen können.“