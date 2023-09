Nach dem Verbandsliga-Abstieg Verberger TV betritt Neuland im Volleyball

In der Sommerpause fanden in Verberg die üblichen Arbeiten am Kader statt. Viele Spielerinnen aus Kempen kamen hinzu und nun geht es dadrum, die Neuzugänge möglichst schnell zu integrieren. Besonders hart dürfte der Abgang von Kim Smaniotto sein, die zum TuS Herten in die Regionalliga wechselte. Außerdem kam der Abgang von Zuspielerin Lynn Goldschmidt unerwartet. „Ein neues Team hat das Team geformt“, fasst Markus Möbest zusammen. Am Samstag geht es für die Mannschaft zur DJK Tusa 06 Düsseldorf. Möbest fordert, dass sein Team das eigene Spiel durchzieht und möchte den Gegner mit starken Aufschlägen unter Druck setzen, um am Ende mit Punkten die Heimreise anzutreten. Probleme hat er mit einer Prognose: „Viele Teams in der Landesliga sind uns unbekannt, deren Stärken und Schwächen noch nicht einschätzbar.“