Volleyball-Start gegen TuSEM Essen : Angriff ist die Stärke der Damen des Verberger TV

Krefeld Die Volleyballerinnen des Verberger TV starten gegen TuSEM Essen in die Verbandsligasaison. Der neue Trainer Markus Möbest setzt ganz auf Angriff, der die Stärke der Mannschaft ist.

Nach erreichtem Klassenerhalt starten die Volleyballerinnen des Verberger TV mit neuem Schwung in die Vrebandsligasaison. „Die Damen haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt und auch gegen Landesligisten gespielt“, berichtet der Vorsitzende Jan Moertter, der zufrieden auf die Vorbereitung zurück und gespannt auf die kommende Saison blickt. Der Mix aus erfahrenen und jungen Spielerinnen stimmt ihn positiv, so dass er einen Platz im oberen Tabellendrittel als Ziel ausgibt. Zum Saisonauftakt erwartet die Mannschaft von Markus Möbest am Samstag um 16 Uhr TuSEM Essen. Die Vorraussetzungen sind gut, somit rechnet der Trainer gute Chancen auf einen Auftaktsieg aus. Die Mannschaft ist eingespielt und aus Gladbeck kommt mit einer Spielerin aus der Regionalliga tatkräftige Unterstützung. „Eine unserer Stärken wird das Vertrauen untereinander und die Abstimmung sein, da die Mannschaft größtenteils zusammengeblieben ist“, sagt Markus Möbest. Als sein Ass im Ärmel sieht der Trainer vor allem den Angriff. Außerdem soll der eigene Aufschlag für viele Punkte gut sein, dieser ist eine Spezialität seiner Spielerinnen. Die Mannschaft besitzt eine gute Tiefe an Personal, wodurch zwei Spielerinnen, die sich während der Vorbereitung verletzt haben gleichwertig ersetzt werden können. Möbest kann somit aus dem Vollen schöpfen.